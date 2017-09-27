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СК просит суд обязать Гайзера ознакомиться с материалами дела до 18 октября

Происшествия
27 сентября, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Материалы дела составляют почти 500 томов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 28 сентября рассмотрит ходатайство следователя об ограничении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его защиты в ознакомлении с материалами уголовного дела.

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Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Следователь требует ограничить нас в ознакомлении с материалами уголовного дела до 18 октября. Заседание по этому ходатайству состоится 28 сентября в 14:00 мск", - сказал адвокат.

По словам адвоката, изучать дело в СИЗО крайне затруднительно, а переводить подзащитного под домашний арест, что значительно ускорило бы процесс ознакомления, следователь и суд отказываются, материалы дела, в свою очередь, составляют почти 500 томов.

По словам защиты, Гайзер "является передовиком в ознакомлении с материалами, но все равно не успел ознакомиться и с половиной".

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