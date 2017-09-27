На центральном рынке Грозного произошел пожар

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Один из торговых модулей горит на центральном рынке "Беркат" в Грозном. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Чечне, пострадавших нет.

"На рынке "Беркат" горит 18-й модуль. Площадь - 400 кв. м, задействовано в тушении 45 человек и девять единиц техники МЧС. Пострадавших нет. Силы и средства направлены на ликвидацию пожара и недопущение перехода огня на соседние модули", - отметили в ведомстве.

Причина возгорания уточняется.