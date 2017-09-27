На центральном рынке Грозного произошел пожар

Бабаев: гол ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" является заслугой болельщиковСпорт 28 сентября, 1:03
Гончаренко: ЦСКА ожидал, что "Манчестер Юнайтед" сыграет по другой схемеСпорт 28 сентября, 1:00
Мхитарян: "Манчестер Юнайтед" не ожидал такой легкой победы над ЦСКАСпорт 28 сентября, 0:58
Тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью не ожидал такого сильного старта матча с ЦСКАСпорт 28 сентября, 0:58
Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены"Спорт 28 сентября, 0:57
Гончаренко: первый гол "Манчестер Юнайтед" развалил игру футболистов ЦСКАСпорт 28 сентября, 0:11
Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 27 сентября, 23:55
ПСЖ крупно победил "Баварию" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:44
"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Один из торговых модулей горит на центральном рынке "Беркат" в Грозном. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Чечне, пострадавших нет.
"На рынке "Беркат" горит 18-й модуль. Площадь - 400 кв. м, задействовано в тушении 45 человек и девять единиц техники МЧС. Пострадавших нет. Силы и средства направлены на ликвидацию пожара и недопущение перехода огня на соседние модули", - отметили в ведомстве.
Причина возгорания уточняется.