Во время движения кортежа Трампа произошло ДТП

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА при рекордном количестве болельщиков на "ВЭБ-Арене"Спорт 28 сентября, 2:09
Небензя призвал ООН проверить данные об оказании гуманитарной помощи в СирииПолитика 28 сентября, 2:02
Facebook удалила десятки тысяч фальшивых аккаунтов перед выборами в ГерманииМеждународная панорама 28 сентября, 1:55
"Лос-Анджелес" не стал предлагать контракт хоккеисту Локтионову после просмотраСпорт 28 сентября, 1:36
Олимпийские отборочные соревнования по шорт-треку стартуют в БудапештеСпорт 28 сентября, 1:24
Клуб НБА "Кливленд" подписал контракт с защитником Дуэйном УэйдомСпорт 28 сентября, 1:21
"Локомотив" проведет домашний матч Лиги Европы с клубом из ЗлинаСпорт 28 сентября, 1:16
Бабаев: результат матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" является предсказуемымСпорт 28 сентября, 1:15
"Зенит" и "Реал Сосьедад" сыграют за лидерство в группе Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 1:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортный инцидент произошел время возвращения кортежа президента США Дональда Трампа в аэропорт после его выступления в Индианаполисе (штат Индиана), сообщили во вторник журналисты из пресс-пула Белого дома.
По их словам, во время движения колонны один из сопровождавших ее сотрудников полиции на мотоцикле не справился с управлением. Журналисты успели заметить, что мотоцикл лежит по правой стороне дороги, сам мотоциклист находился слева от нее, он был в сознании.
Во время инцидента лимузин президента задет не был. Пока неизвестно, были ли нанесены повреждения ли какому-либо еще автотранспорту в результате ДТП.