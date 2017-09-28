Во время движения кортежа Трампа произошло ДТП

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортный инцидент произошел время возвращения кортежа президента США Дональда Трампа в аэропорт после его выступления в Индианаполисе (штат Индиана), сообщили во вторник журналисты из пресс-пула Белого дома.

По их словам, во время движения колонны один из сопровождавших ее сотрудников полиции на мотоцикле не справился с управлением. Журналисты успели заметить, что мотоцикл лежит по правой стороне дороги, сам мотоциклист находился слева от нее, он был в сознании.

Во время инцидента лимузин президента задет не был. Пока неизвестно, были ли нанесены повреждения ли какому-либо еще автотранспорту в результате ДТП.