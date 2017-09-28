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Во время движения кортежа Трампа произошло ДТП

Происшествия
28 сентября, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

Лимузин президента США не пострадал

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортный инцидент произошел время возвращения кортежа президента США Дональда Трампа в аэропорт после его выступления в Индианаполисе (штат Индиана), сообщили во вторник журналисты из пресс-пула Белого дома.

По их словам, во время движения колонны один из сопровождавших ее сотрудников полиции на мотоцикле не справился с управлением. Журналисты успели заметить, что мотоцикл лежит по правой стороне дороги, сам мотоциклист находился слева от нее, он был в сознании.

Во время инцидента лимузин президента задет не был. Пока неизвестно, были ли нанесены повреждения ли какому-либо еще автотранспорту в результате ДТП.

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