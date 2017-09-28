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Пожар на рынке в Грозном ликвидирован

Происшествия
28 сентября, 1:42 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, сентября. /ТАСС

Пострадавших нет

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ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/.Пожар площадью 400 кв. м в одном из торговых модулей на центральном рынке "Беркат" в Грозном ликвидирован.

"Пожар ликвидирован, идет проливка и разбор конструкций. Переход на другие торговые модули не допущен. В тушение были задействованы 15 единиц техники и 97 пожарных", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службе МЧС по Чеченской Республике Тимур Тайсумов.

По его словам причина возгорания уточняется. "Пострадавших нет", - отметил Тайсумов.

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