Пожар на рынке в Грозном ликвидирован

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ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/.Пожар площадью 400 кв. м в одном из торговых модулей на центральном рынке "Беркат" в Грозном ликвидирован.
"Пожар ликвидирован, идет проливка и разбор конструкций. Переход на другие торговые модули не допущен. В тушение были задействованы 15 единиц техники и 97 пожарных", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службе МЧС по Чеченской Республике Тимур Тайсумов.
По его словам причина возгорания уточняется. "Пострадавших нет", - отметил Тайсумов.