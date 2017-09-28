СМИ: третья за год катастрофа с боеприпасами на Украине приведет к серьезным последствиям

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Взрывы на одном из крупнейших арсеналов Украины, расположенном в Винницкой области, не только нанесли значительный урон украинским запасам боеприпасов, но и поставили под вопрос адекватность руководства страны, которое допускает повторение таких инцидентов. Об этом пишет украинское издание "Страна".

26 сентября на военных складах в поселке Калиновка Винницкой области произошел пожар, в результате которого начались массовые взрывы боеприпасов. Там хранилось более 80 тыс. т снарядов. Огнем было уничтожено примерно 30% складов.

Как говорится в материале "Страны", ставшая третьей за этот год катастрофа на военных складах может иметь серьезные последствия как политического, так и военно-технического характера.

Политические последствия

В статье обращается особое внимание, что пожар случился в день рождения Петра Порошенко. Сам президент прокомментировал случившееся только спустя 12 часов, и то через Facebook. В политических кругах стали появляться слухи, что президента нет в стране, так как он решил отметить праздник за границей.

Он прибыл в администрацию лишь поздно вечером в среду, где провел заседание военного кабинета, посвященное пожару на складах.

Издание отметило необычную реакцию провластных партий, которые обычно во всех происшествиях сразу объявляли виновной "руку Кремля", но в этот раз они обрушились с критикой на свою команду.

Ближайший соратник главы МВД, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сразу же заявил, что ответственными за пожар на складе боеприпасов в Калиновке являются лично глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и его заместитель, который отвечает за сохранность военных складов.

Кроме того, он указал президенту Порошенко на возможные последствия его бездействия: "Если верховный главнокомандующий продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны".

Наступление "Народного фронта"

Эксперты посчитали это сигналом наступления "Народного фронта" и лично главы МВД Арсена Авакова на позиции президента Украины.

Первой целью этой атаки является смещение Муженко со своего поста, который является "своим человеком" для Порошенко.

"Склады взрывались, взрываются и будут взрываться. Но в нашей политической традиции без козла отпущения никак. Атакуют не столько Муженко, сколько Порошенко. Это алаверды от Авакова, которого президентская сторона сочла главным виновником в прорыве Саакашвили через границу. Идет борьба внутривидовая, а она, как известно, самая жесткая и самая кровавая", - считает политолог Андрей Золотарев.

Политолог Вадим Карасев считает, что Аваков продолжит свое наступление на Порошенко. "Мы видим попытку Авакова надавить на Порошенко, попытку ослабить силовое крыло президентской команды. Если президент поддастся этому шантажу, то ключевым силовиком останется министр внутренних дел. Любые отставки - это признак слабости Порошенко", - считает Карасев.

Летальный удар

Еще одним из важных последствий взрыва является подрыв доверия к Украине как к партнеру по военно-техническому сотрудничеству. Особенно после докладов Amnesty International и OCCRP по участию Украины в незаконных схемах по поставкам оружия.

Эти факты могут повлиять на Вашингтон в решении не поставлять летальное оружие Украине. "Для иностранных союзников может показаться очень рискованным предоставлять военную помощь, особенно летальное оружие, стране, которая неспособна на собственной территории обеспечить необходимую защиту стратегических объектов, которые находятся за сотни километров от линии огня", - заявил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Третий арсенальный пожар

Это уже третий за последнее время крупный пожар на военных складах, приведший к огромным потерям боеприпасов.

Пожар на арсенале в Сватово произошел 29 октября 2015 года. Там хранилось около 3,5 тыс. т боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган". Площадь пожара только на территории военного объекта составляла около 9 тыс. кв. м. В результате происшествия более 50 человек пострадали, четверо погибли.

Еще один крупнейший пожар на складе боеприпасов произошел меньше чем через полгода - в Балаклее в марте 2017. В радиусе 10 км вокруг склада было эвакуировано 36 тыс. жителей, 40-километровая зона над местом происшествия объявлялась бесполетной. По официальной версии, причиной пожара была диверсия, в то же время оппозиция высказывала мнение, что взрыв мог быть организован для того, чтобы скрыть хищение вооружений.

Склад боеприпасов в Балаклее, рассчитанный на 150 тыс. т боеприпасов, считался одним из крупнейших в Европе. В результате ЧП было уничтожено около 70% боеприпасов, в Верховной раде озвучивалась цифра ущерба на сумму $1 млрд.