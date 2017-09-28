Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слабое землетрясение произошло на побережье в Сочи

Происшествия
28 сентября, 7:55 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, сентября. /ТАСС

Магнитуда подземного толчка составила 3,6

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Слабый подземный толчок магнитудой 3,6 произошел у берегов Сочи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в сеймологической станции города-курорта.

"Землетрясение произошло в 06:35 мск, магнитуда толчка в эпицентре в 15 км от поселка Лазаревское на глубине 2 км составила 3,6", - сказали в сейсмостанции.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пострадавших и разрушений нет.

"Были единичные сообщения о толчке", - отметил представитель МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
2
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама