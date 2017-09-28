Слабое землетрясение произошло на побережье в Сочи

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СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Слабый подземный толчок магнитудой 3,6 произошел у берегов Сочи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в сеймологической станции города-курорта.
"Землетрясение произошло в 06:35 мск, магнитуда толчка в эпицентре в 15 км от поселка Лазаревское на глубине 2 км составила 3,6", - сказали в сейсмостанции.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пострадавших и разрушений нет.
"Были единичные сообщения о толчке", - отметил представитель МЧС.