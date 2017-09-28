Источник: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Владельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"Мурсекаеву выписана повестка на допрос в Следственный комитет", - сказал собеседник агентства. Накануне другой источник сообщил, что следователи допросили гендиректора авиакомпании Александра Кочнева в качестве свидетеля.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и уже мог покинуть Россию. После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК.