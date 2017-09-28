Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей

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Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под ВинницейПроисшествия 28 сентября, 10:45
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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Следствие, которое правоохранительные органы Украины начали по факту крупного пожара на складе вооружения в Винницкой области, не подтверждает информацию о диверсии на военном объекте.
Об этом в четверг сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Диверсионных групп, о которых говорят в Facebook и другие, в Калиновке не было. Следствие это подтверждает", - сказал он на брифинге.
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в среду предположил, что за пожаром на арсенале в Винницкой области может стоять месть руководству Министерства обороны или попытки скрыть воровство оружия, а не диверсия, о которой сразу после инцидента поспешили заявить некоторые украинские политики и эксперты. Он добавил, что не получены "реальные свидетельства и доказательства проведения теракта или диверсии". Маломуж считает, что следствию нужно рассматривать 4-5 версий произошедшего.
26 сентября около 22:00 мск в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины поступила информация о взрывах на складе Минобороны в Винницкой области. На базе, площадь которой составляет около 60 га, хранилось более 80 тысяч тонн боеприпасов. По данным военных, огнем уничтожено примерно 30% арсенала.