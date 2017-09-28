Землетрясение магнитудой 4,5 на Западном Кавказе не вызвало разрушений

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СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы не обнаружили видимых разрушений и повреждений зданий, которые могли быть вызваны произошедшим в окрестностях курорта Сочи землетрясением. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По уточненным данным Единой геофизической службы РАН, в среду в 06:35 мск на удалении в 15 км от сочинского поселка Лазаревское на глубине 2 км зафиксирован толчок магнитудой 4,5.
"По сейсмособытию работают оперативные группы в Сочи и Туапсе. Разрушений и повреждений не обнаружено", - отметили в МЧС.
По словам представителя регионального Главка МЧС, многие жители Сочи и соседнего Туапсинского района ощутили землетрясение.
Ранее со ссылкой на сейсмостанцию Сочи сообщалось о произошедшем в Лазаревском районе Сочи землетрясении магнитудой 3,6. Самый сильный за последние 10 лет подземный толчок курорт пережил в декабре 2012 года, когда было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.