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На острове Бали из-за активизации вулкана эвакуированы около 96 тыс. человек

Происшествия
28 сентября, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В настоящий момент в регионе зафиксировано свыше 800 вулканических землетрясений

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 96 тыс. человек были эвакуированы на острове Бали из регионов вблизи проснувшегося вулкана на горе Агунг.

Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на данные национального агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее было известно о 76 тыс. эвакуированных. Представитель агентства заявил AP, что в настоящий момент было зафиксировано свыше 800 вулканических землетрясений.

27 сентября министерство транспорта Индонезии предупредило о возможном закрытии международного аэропорта на острове из-за активизации вулкана. На случай возникновения экстренной ситуации Минтранс определил 10 запасных аэропортов, куда будут переправлены рейсы, летящие на Бали, а также были подготовлены автобусы и паромы, при помощи которых туристы смогут покинуть остров.

Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в 1963 году. Тогда более 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов. Остров Бали является популярным туристическим направлением, в прошлом году его посетили около 4,9 млн иностранных туристов.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день. Всего же тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - 129. Наиболее активным считается вулкан Мерапи на самом густонаселенном острове мира Ява.

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