Суд в Москве отправил под домашний арест топ-менеджера En+ по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест до 7 ноября топ-менеджера группы En+ Дмитрия Пономарева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Нагатинский суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Пономареву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 ноября", - сказала представитель суда, уточнив, что обвинение Пономареву пока не предъявлено.
По ее словам, по делу о мошенничестве в особо крупном размере также проходит неустановленный круг лиц.
По данным издания "Коммерсантъ", претензии следствия не имеют отношения к нынешней работе бизнесмена, а связаны с 2011 годом, когда он, будучи главой ассоциации НП "Совет рынка" (регулятор энергорынков), якобы устроил на работу жену заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича. Как полагает следствие, женщина на работу не ходила, но исправно получала зарплату. По данным издания, Пономарева задержали дома в понедельник в день его 50-летия. Следствие ведет московская полиция при поддержке ФСБ.
Официальными комментариями следствия ТАСС не располагает.
Согласно информации на сайте компании, Пономарев в En+ Group занимает должность директора по работе с государственными органами и общественными организациями. En+ Group подконтрольна Олегу Дерипаске.