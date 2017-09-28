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СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"

Происшествия
28 сентября, 11:27 дата обновления: 28 сентября, 11:35 UTC+3

Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали по подозрению в мошенничестве генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа".

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Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главным управлением по расследованию особо важных дел СК задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", - сказала Петренко.

Она сообщила, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

Совладельцы "ВИМ-Авиа" покинули страну, также заявили в СК.

"Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, по имеющейся у следствия информации, они находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", - сообщила представитель СК.

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