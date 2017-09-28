СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали по подозрению в мошенничестве генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа".
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главным управлением по расследованию особо важных дел СК задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", - сказала Петренко.
Она сообщила, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.
Совладельцы "ВИМ-Авиа" покинули страну, также заявили в СК.
"Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, по имеющейся у следствия информации, они находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", - сообщила представитель СК.