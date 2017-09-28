В Саратовской области задержан вербовщик террористической организации

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали предполагаемого вербовщика одной из террористических организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) в Саратовской области. Мужчина представлялся имамом и пропагандировал радикальные идеи, об этом в четверг сообщила пресс-служба УФСБ региона.

"Мужчина предпринял попытку создания на территории региона ячейки международной террористической организации. Он представлялся имамом", - уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". "Подозреваемый свою вину признал полностью. Ему избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей. Максимальное наказание за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе УФСБ.