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Источник: совладельцы "ВИМ-Авиа" Мурсекаевы будут объявлены в розыск

Происшествия
28 сентября, 12:05 дата обновления: 28 сентября, 12:14 UTC+3

По данным источника, в рамках возмещения ущерба будет наложен обеспечительный арест на имущество совладельцев и руководства компании

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Их местонахождение пока не установлено. Они будут объявлены сначала в федеральный, а затем, возможно, и в международный розыск", - сказал источник. Он сообщил, что Рашид Мурсекаев в четверг должен был явиться на допрос к следователю, накануне ему была направлена соответствующая повестка.

Источник также сообщил, что в рамках возмещения ущерба пострадавшим от мошенничества руководства "ВИМ-Авиа" будет наложен обеспечительный арест на имущество совладельцев и руководства компании. В рамках расследования уголовного дела задержаны генеральный директор компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

В рамках расследования уголовного дела задержаны генеральный директор компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Кочнева и Пантелеевой меры пресечения.

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Источник в свою очередь уточнил, что Кочнев был задержан по результатам допроса в СК. "Это был повторный допрос, накануне его допросили как свидетеля, к следователям он явился сам", - сказал собеседник агентства.

По информации СК, "совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, по имеющейся у следствия информации, они находятся за границей". Следствие оценило как мошенничество тот факт, что авиакомпания, не имея возможности закупить топливо для авиарейсов, продолжала продавать билеты. В итоге несколько тысяч пассажиров не смогли вылететь своими рейсами.

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