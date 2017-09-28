Турчинов обвинил в пожаре на военных складах под Винницей Генштаб ВСУ

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Самые высокие должностные лица, включая начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, должны понести ответственность за взрывы и пожар на складе боеприпасов под Винницей. Об этом заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"За пожар в Калиновке должны отвечать самые высокие должностные лица, включая с руководителя Генерального штаба (Виктор Муженко)", - сказал он журналистам. "Перед военными стоит задача охранять арсеналы и быть готовым к агрессивным проявлениям врага. Надо иметь мужество, чтобы отвечать за такие провалы", - подчеркнул Турчинов. При этом он признал, что на украинских складах боеприпасов "действительно много нарушений по безопасности".

Вечером во вторник на одном из крупнейших складов боеприпасов министерства обороны Украины, расположенном в поселке Калиновка Винницкой области, начался пожар, который полностью не потушен до сих пор. По данным Генштаба, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Иван Винник оценил ущерб от ЧП в $800 млн.