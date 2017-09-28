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Один человек пострадал, 12 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме в Пермском крае

Происшествия
28 сентября, 13:13 UTC+3 ПЕРМЬ 28, сентября. /ТАСС

На месте происшествия работают семь единиц техники и более 20 спасателей

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ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал, еще 12 были эвакуированы в результате взрыва газа в жилом доме в Красновишерске Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома в городе Красновишерск. Взрывом были выбиты окно на кухне квартиры и входная дверь. В результате пострадал мужчина 1953 г. р., с ожогами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что из дома выведены 12 человек. Но так как дом не получил серьезных повреждений, то все уже вернулись в квартиры.

"На месте происшествия работают семь единиц техники, 23 человека личного состава. Причины ЧП устанавливаются", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. "Он находится в ожоговом центре под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая помощь", - пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что "больше информации о пострадавших не поступало".

Представитель больницы, куда доставили мужчину, отметили, что "состояние пострадавшего средней тяжести".

"У мужчины ожоги рук, ног, спины. Его жизни ничего не угрожает", - пояснила представитель больницы.

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