Один человек пострадал, 12 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме в Пермском крае

Михалков: слухи о создании барбершопа вызвал шуточный роликОбщество 28 сентября, 14:45
Особо охраняемые природные территории в России. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 14:41
Ущерб от пожара в кинотеатре "Космос" в Екатеринбурге составил 20 млн рублейНовости Урала 28 сентября, 14:39
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставкуПолитика 28 сентября, 14:29
Рижский клуб КХЛ "Динамо" расторг контракт с главным тренером ОзолиньшемСпорт 28 сентября, 14:23
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 14:22
Авиакомпания UTair в январе-августе 2017 г. увеличила перевозки пассажиров на 11%Транспорт 28 сентября, 14:14
Фестиваль ArsLonga расскажет гостям историю музыки последних ста летМосква 28 сентября, 14:14
Игрок "Спартака" Фернандо претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионовСпорт 28 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал, еще 12 были эвакуированы в результате взрыва газа в жилом доме в Красновишерске Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома в городе Красновишерск. Взрывом были выбиты окно на кухне квартиры и входная дверь. В результате пострадал мужчина 1953 г. р., с ожогами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что из дома выведены 12 человек. Но так как дом не получил серьезных повреждений, то все уже вернулись в квартиры.
"На месте происшествия работают семь единиц техники, 23 человека личного состава. Причины ЧП устанавливаются", - резюмировали в пресс-службе.
Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. "Он находится в ожоговом центре под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая помощь", - пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что "больше информации о пострадавших не поступало".
Представитель больницы, куда доставили мужчину, отметили, что "состояние пострадавшего средней тяжести".
"У мужчины ожоги рук, ног, спины. Его жизни ничего не угрожает", - пояснила представитель больницы.