Глава МВД: никакого предубеждения в расследовании ДТП на Новом Арбате нет

Михалков: слухи о создании барбершопа вызвал шуточный роликОбщество 28 сентября, 14:45
Особо охраняемые природные территории в России. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 14:41
Ущерб от пожара в кинотеатре "Космос" в Екатеринбурге составил 20 млн рублейНовости Урала 28 сентября, 14:39
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставкуПолитика 28 сентября, 14:29
Рижский клуб КХЛ "Динамо" расторг контракт с главным тренером ОзолиньшемСпорт 28 сентября, 14:23
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 14:22
Авиакомпания UTair в январе-августе 2017 г. увеличила перевозки пассажиров на 11%Транспорт 28 сентября, 14:14
Фестиваль ArsLonga расскажет гостям историю музыки последних ста летМосква 28 сентября, 14:14
Игрок "Спартака" Фернандо претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионовСпорт 28 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев уверен, что у следствия по делу о дорожно-транспортном происшествии на Новом Арбате в Москве нет никаких предубеждений.
"Практика всех последних резонансных событий подобного рода показывает, что следствие ведется в полном соответствии с нормами действующего законодательства", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли сложности в расследовании этого ДТП. По его словам, в конечном итоге в таких делах подтверждается то, о чем заявляли органы предварительного следствия. "И никакой предубежденности, никакой ангажированности и никакого желания преуменьшить чью-либо заслуженную вину в действиях следствия не имеется. В данном случае есть все основания полагать, что будет то же самое", - подчеркнул министр.
В понедельник вечером на Новом Арбате водитель Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника ДПС ГИБДД. От полученных травм сотрудник полиции скончался на месте. Столичная полиция проводит проверку по факту ДТП.