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Глава МВД: никакого предубеждения в расследовании ДТП на Новом Арбате нет

Происшествия
28 сентября, 13:42 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 28, сентября. /ТАСС

Речь идет о происшествии в центре Москвы, когда водитель Mercedes с номерами серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника ДПС

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев уверен, что у следствия по делу о дорожно-транспортном происшествии на Новом Арбате в Москве нет никаких предубеждений.

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"Практика всех последних резонансных событий подобного рода показывает, что следствие ведется в полном соответствии с нормами действующего законодательства", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли сложности в расследовании этого ДТП. По его словам, в конечном итоге в таких делах подтверждается то, о чем заявляли органы предварительного следствия. "И никакой предубежденности, никакой ангажированности и никакого желания преуменьшить чью-либо заслуженную вину в действиях следствия не имеется. В данном случае есть все основания полагать, что будет то же самое", - подчеркнул министр.

В понедельник вечером на Новом Арбате водитель Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника ДПС ГИБДД. От полученных травм сотрудник полиции скончался на месте. Столичная полиция проводит проверку по факту ДТП.

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