Неизвестные сообщили о "минировании" станции метро "Красногвардейская" в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" станцию метро "Красногвардейская" в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил на станцию метро "Красногвардейская", - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы более 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.