Около 100 человек эвакуируют из автостанции "Красногвардейская" из-за бесхозного предмета

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бесхозный предмет обнаружен на автостанции "Красногвардейская" на юге Москвы, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"По уточненным данным, угроза взрыва объявлена не на станции метро, а на автостанции "Красногвардейская", где был обнаружен бесхозный предмет", - сказал собеседник агентства. По его словам, с территории автостанции эвакуированы около 100 человек.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что неизвестные "заминировали" станцию метро "Красногвардейская" в Москве.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы более 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.