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Обвиняемая по делу Серебренникова продюсер заочно арестована и объявлена в розыск

Происшествия
28 сентября, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Мера пресечения будет действовать два месяца с момента задержания, уточнила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, обвиняемую по делу о хищении 68 млн руб., выделенных на культурный проект "Платформа".

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она отметила, что обвиняемая объявлена в розыск, а мера пресечения будет действовать два месяца с момента задержания.

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