Обвиняемая по делу Серебренникова продюсер заочно арестована и объявлена в розыск

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, обвиняемую по делу о хищении 68 млн руб., выделенных на культурный проект "Платформа".
"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Она отметила, что обвиняемая объявлена в розыск, а мера пресечения будет действовать два месяца с момента задержания.