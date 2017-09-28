Обвиняемая по делу Серебренникова продюсер заочно арестована и объявлена в розыск

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, обвиняемую по делу о хищении 68 млн руб., выделенных на культурный проект "Платформа".

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она отметила, что обвиняемая объявлена в розыск, а мера пресечения будет действовать два месяца с момента задержания.