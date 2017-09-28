Удальцов освободился из спецприемника после административного ареста

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, арестованный на пять суток за организацию несогласованной акции в центре Москвы, вышел на свободу.
"Только что я освободился из спецприемника для арестованных по административным правонарушениям. Учитывая объявленную мной голодовку в связи с арестом, чувствую себя удовлетворительно", - сказал ТАСС Удальцов, добавив, что будет обжаловать во всех инстанциях решение о своем аресте.
25 сентября Тверской суд Москвы признал Удальцова виновным в совершении правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") при участии в акции "Антикапитализм-2017". Районный суд назначил оппозиционеру пять суток административного ареста, засчитав ему двое суток, уже проведенных под арестом.
Согласно протоколу полиции, 23 сентября на подходе к Страстному бульвару полицией были задержаны около 30 человек, пришедших на несогласованную акцию "Антикапитализм-2017". В числе задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.