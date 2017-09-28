Специалисты не нашли взрывчатку в бесхозном предмете на автостанции "Красногвардейская"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили взрывчатку в бесхозном предмете, оставленном на территории автостанции "Красногвардейская" на юге Москвы, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"Кинологи с собаками обследовали обнаруженный на автостанции "Красногвардейская" бесхозный предмет и не обнаружили взрывчатки", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что более 100 человек были эвакуированы с территории автостанции "Красногвардейская" в связи с обнаружением бесхозного предмета.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы более 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.