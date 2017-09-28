Бизнес-центр горит в центре Москвы

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Здание бизнес-центра горит на Большой Татарской улице в центре Москвы, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Днем в четверг поступило сообщение о возгорании в доме номер 35, строение 3 по улице Большая Татарская", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наблюдается открытое горение на втором этаже. "В здании могут быть газовые баллоны, на первом этаже бизнес-центра велся ремонт", - уточнил источник. Собеседник агентства отметил, что из здания эвакуированы 70 человек.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что пожарные направлены для проверки информации о возгорании по данному адресу.