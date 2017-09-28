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СК начал проверку конфликта между учеником и учителем с применением насилия под Рязанью

Происшествия
28 сентября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница в ходе конфликта с учеником бьет его книгой и рукой по голове

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку случая конфликта учителя и ученика с применением насилия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, "по сообщениям в сети интернет о факте конфликта между учительницей и учеником в Рязанской области организована доследственная проверка".

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница одной из сельских школ Старожиловского района Рязанской области в ходе конфликта с учеником бьет его книгой и рукой по голове.

Как пояснили в Следственном комитете, в ходе проверки указанным обстоятельствам будет дана объективная правовая оценка, а по результатам проверки принято процессуальное решение.

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