СК начал проверку конфликта между учеником и учителем с применением насилия под Рязанью

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку случая конфликта учителя и ученика с применением насилия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, "по сообщениям в сети интернет о факте конфликта между учительницей и учеником в Рязанской области организована доследственная проверка".

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница одной из сельских школ Старожиловского района Рязанской области в ходе конфликта с учеником бьет его книгой и рукой по голове.

Как пояснили в Следственном комитете, в ходе проверки указанным обстоятельствам будет дана объективная правовая оценка, а по результатам проверки принято процессуальное решение.