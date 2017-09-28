СК начал проверку конфликта между учеником и учителем с применением насилия под Рязанью

Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам КиеваПолитика 28 сентября, 16:10
"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском КурдистанеТЭК 28 сентября, 16:09
Корейский ученый рассказал, что мешает клонированию человекаНаука 28 сентября, 16:00
Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собакСибирь 28 сентября, 15:49
Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра ЦыбульскогоБиографии и справки 28 сентября, 15:41
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"Спорт 28 сентября, 15:36
Исследование: Тюмень, Майкоп и Белгород лидируют по качеству дорог в РоссииВ стране 28 сентября, 15:26
Земля находится под влиянием сильной магнитной буриНаука 28 сентября, 15:23
Гендиректор "ВИМ-Авиа" отказался от показаний из-за усталости после бессонной ночи в СКЭкономика и бизнес 28 сентября, 15:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку случая конфликта учителя и ученика с применением насилия.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, "по сообщениям в сети интернет о факте конфликта между учительницей и учеником в Рязанской области организована доследственная проверка".
Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница одной из сельских школ Старожиловского района Рязанской области в ходе конфликта с учеником бьет его книгой и рукой по голове.
Как пояснили в Следственном комитете, в ходе проверки указанным обстоятельствам будет дана объективная правовая оценка, а по результатам проверки принято процессуальное решение.