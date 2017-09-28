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Суд Киева продлил до 24 ноября арест российскому военнослужащему Одинцову

Происшествия
28 сентября, 15:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Следующее заседание, как сообщил адвокат, состоится 4 октября

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева продлил до 24 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей российскому военнослужащему Максиму Одинцову. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг адвокат Одинцова Валентин Рыбин.

"Суд продлил срок содержания в тюрьме Одинцова до 24 ноября", - сказал он. Следующее заседание, по словам адвоката, состоится 4 октября в 13:30 мск.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области Украины прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены из Крыма на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве, за что УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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