Пожар в бизнес-центре на Большой Татарской улице в Москве ликвидирован

Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам КиеваПолитика 28 сентября, 16:10
"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском КурдистанеТЭК 28 сентября, 16:09
Корейский ученый рассказал, что мешает клонированию человекаНаука 28 сентября, 16:00
Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собакСибирь 28 сентября, 15:49
Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра ЦыбульскогоБиографии и справки 28 сентября, 15:41
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"Спорт 28 сентября, 15:36
Исследование: Тюмень, Майкоп и Белгород лидируют по качеству дорог в РоссииВ стране 28 сентября, 15:26
Земля находится под влиянием сильной магнитной буриНаука 28 сентября, 15:23
Гендиректор "ВИМ-Авиа" отказался от показаний из-за усталости после бессонной ночи в СКЭкономика и бизнес 28 сентября, 15:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании бизнес- центра на улице Большой Татарской в центре Москвы ликвидирован, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Возгорание было локализовано на площади 20 кв. метров и ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал о том, что из девятиэтажного здания из-за пожара на втором этаже были эвакуированы 70 человек. В здании не исключалось нахождение газовых баллонов, поскольку на первом этаже ведется ремонт.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о возгорании в бизнес-центре на Большой Татарской улице поступило в 14:44 мск.