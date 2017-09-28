Пожар в бизнес-центре на Большой Татарской улице в Москве ликвидирован

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании бизнес- центра на улице Большой Татарской в центре Москвы ликвидирован, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"Возгорание было локализовано на площади 20 кв. метров и ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал о том, что из девятиэтажного здания из-за пожара на втором этаже были эвакуированы 70 человек. В здании не исключалось нахождение газовых баллонов, поскольку на первом этаже ведется ремонт.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о возгорании в бизнес-центре на Большой Татарской улице поступило в 14:44 мск.