Под Волгоградом по подозрению в убийстве фермера из Китая задержаны шесть иностранцев

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ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Шестеро трудовых мигрантов из ближнего зарубежья задержаны в Волгоградской области по подозрению в убийстве иностранца и изнасиловании его жены. Об этом в четверг журналистам сообщила представитель регионального управления СК РФ Наталия Куницкая.
"В результате слаженной работы следователей регионального управления СК РФ, а также оперативных сотрудников уголовного розыска областного главка МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии шестеро подозреваемых в убийстве китайского фермера и изнасиловании его жены задержаны", - сказал Куницкая.
Она уточнила, что в правоохранительные органы обратилась гражданка Китайской Народной Республики. Она рассказала, что ночью 23 сентября в палатку к ней и ее мужу, также гражданину Китая, ворвались несколько человек, среди которых был арендатор соседнего участка. Женщина добавила, что злоумышленники совершили изнасилование и увезли супруга в неизвестном направлении.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Убийство". "Сосед потерпевших был задержан по горячим следам. Место нахождения еще троих фигурантов уголовного дела было установлено 26 сентября - они были задержаны в Городищенском районе. В этот же день в зарослях камыша следственно-оперативной группой обнаружено тело похищенного. 27 сентября были задержаны остальные два участника преступлений. Все это время они скрывались на территории Дубовского района", - сказала Куницкая.
Расследование уголовного дела продолжается.