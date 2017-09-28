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СМИ: в метро Мадрида могла произойти стрельба

Происшествия
28 сентября, 15:51 дата обновления: 28 сентября, 16:03 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 28, сентября. /ТАСС

По информации газеты El País, людей эвакуировали из вагонов поезда на одной из линий подземки, движение по которой приостановлено в обоих направлениях

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МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Стрельба могла произойти в метро испанской столицы. Об этом сообщила в четверг газета El País.

По ее информации, людей эвакуировали из вагонов поезда на одной из линий подземки, движение по которой приостановлено в обоих направлениях. Зона инцидента оцеплена.

На странице метрополитена в Twitter, без уточнения причин, говорится, что движение прервано на двух линиях. "Ситуация под контролем, - отметили в подземке. - Услуги будут восстановлены, как только будет возможно".

"Полиция задержала двух человек", - отметили представители метрополитена.

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