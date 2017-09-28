СМИ: в метро Мадрида могла произойти стрельба

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Стрельба могла произойти в метро испанской столицы. Об этом сообщила в четверг газета El País.

По ее информации, людей эвакуировали из вагонов поезда на одной из линий подземки, движение по которой приостановлено в обоих направлениях. Зона инцидента оцеплена.

На странице метрополитена в Twitter, без уточнения причин, говорится, что движение прервано на двух линиях. "Ситуация под контролем, - отметили в подземке. - Услуги будут восстановлены, как только будет возможно".

"Полиция задержала двух человек", - отметили представители метрополитена.

La situación está controlada en L2 y L5. El servicio se restablecerá en cuanto sea posible. — Metro de Madrid (@metro_madrid) 28 сентября 2017 г.