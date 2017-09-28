Прокуратура проводила проверку законности регистрации "ВИМ-Авиа" в Татарстане

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КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура проводила проверку законности регистрации авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Татарстане, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
По данным СПАРК, ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" зарегистрирована в поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана по адресу ул. Строителей, д. 1А. Райцентр расположен в 80 км к востоку от Казани, в нем проживает около 9 тыс. человек.
"Приволжская транспортная прокуратура проводила проверку законности регистрации компании в Татарстане… На момент ее проведения по указанному адресу находился представитель с доверенностью от "ВИМ-Авиа". Он принимал корреспонденцию, взаимодействовал с госорганами", - сказали в пресс-службе, добавив, что офис представляет собой небольшое здание.
"В принципе, там нормальное здание, просто, оно небольшое, не для огромного коллектива", - сказали в прокуратуре.
В четверг казанское агентство "Татаринформ" сообщило, что по адресу ул. Строителей, д. 1А в поселке Богатые Сабы находится обшарпанное одноэтажное здание, на котором видна табличка "ВИМ-Авиа".
Как сообщал ТАСС, весной 2016-го "ВИМ-Авиа" сменила адрес регистрации. В 2002-2016 года ее юридический адрес находился в Москве, но затем сменился на поселок Богатые Сабы. При этом основной офис сохранился в столице, в бизнес- центре "Ринг парк" на Новохохловской улице.
В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры также сообщили, что с 2016 года повторных проверок законности регистрации авиакомпании не проводилось.
"Думаю, что это (проверка законности регистрации и здания - прим. ТАСС) сейчас не настолько важный аспект. Сейчас гораздо важнее другие аспекты, учитывая огромную задолженность и количество людей, которые могут пострадать и уже пострадали от действий авиакомпании", - отметили в надзорном ведомстве.
Сумма задолженности авиаперевозчика по зарплате перед работниками на 15 сентября составила 206,5 млн рублей. Кроме того, прокуратура проверяет ситуацию с нарушениями прав пассажиров из-за задержек.
"Здесь главное звено - ситуация именно по задержкам, именно то, что компания не предоставляла пассажирам гарантированный перечень услуг. Люди были без гостиниц, не обеспечены ни питанием, ни водой, ожидали в ненадлежащих условиях выполнения авиарейса", - сказали в пресс-службе.