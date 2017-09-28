Звонок с угрозой взрыва поступил по одному из адресов вблизи ФСБ на Лубянской площади

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по одному из адресов вблизи Лубянской площади, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверяют информацию об угрозе взрыва по одному из адресов поблизости от здания ФСБ РФ на Лубянской площади", - сказал собеседник агентства.