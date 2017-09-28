Сообщение об угрозе взрыва вблизи Лубянской площади в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва по одному из адресов вблизи Лубянской площади в Москве оказалось ложным, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"По результатам проверки угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по одному из адресов вблизи Лубянской площади. Источник в правоохранительных органах сказал агентству, что кинологи проверяют информацию о минировании.