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Сообщение об угрозе взрыва вблизи Лубянской площади в Москве оказалось ложным

Происшествия
28 сентября, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось об анонимном звонке с угрозой взрыва по одному из адресов поблизости от здания ФСБ

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва по одному из адресов вблизи Лубянской площади в Москве оказалось ложным, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"По результатам проверки угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по одному из адресов вблизи Лубянской площади. Источник в правоохранительных органах сказал агентству, что кинологи проверяют информацию о минировании. 

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