Свыше 5,4 тыс. повторных толчков произошло в Мексике после землетрясения магнитудой 8,2

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МЕХИКО, 28 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 8,2, случившееся 7 сентября на юге Мексики, вызвало серию повторных толчков, которая до сих пор не прекратилась. К настоящему времени было зарегистрировано уже 5,4 тыс. афтершоков. Об этом в четверг сообщила Национальная сейсмологическая служба (SSN).
"По данным на 08:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) 28 сентября 2017 года, (зарегистрировано - прим. ТАСС) 5402 подземных толчка после землетрясения магнитудой 8,2 в заливе Теуантепек", - указала SSN в своем Twitter. Жертвами удара стихии в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек, регионам был нанесен серьезный материальный ущерб.
19 сентября в Мексике произошло новое землетрясение магнитудой 7,1, повлекшее многочисленные разрушения и человеческие жертвы. Эпицентр подземного толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км.
После землетрясения было зафиксировано 39 повторных толчков магнитудой до 4,0. К настоящему времени известно о 338 погибших, несколько сотен человек остаются в больницах.