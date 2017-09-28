Депутат призвал Родченкова дать показания в РФ, если тот считает себя невиновным

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) убежден, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков должен приехать в Россию и дать показания по своему делу, если считает себя невиновным. В противном случае, по мнению политика, все заявления Родченкова о якобы существовании в РФ системы допинга не соответствуют действительности.

Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Следствие объявило его в международный розыск.

"Если Родченков не чувствует в себе никакой вины, он должен связаться со Следственным комитетом России, Генпрокуратурой, согласовать с ними, что он готов приехать в Россию и дать показания, пусть это будет даже на нейтральной территории. Пусть даст показания и убедит наши правоохранительные органы в том, что он не виновен, и пусть живет себе свободно в любой стране мира. Если он этого не сделает, то это подтвердит, что все его заявления о якобы существующей в России системе допинга не соответствуют действительности", - заявил Свищев.

Депутат также обратил внимание на то, что в последней статье Родченкова в американской газете The New York Times он высказал противоположную позицию по отношению к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по сравнению с той, что он высказывал в 2016 году.

"Раньше этот товарищ [Родченков] говорил, что WADA - независимая, не подконтрольная России организация, а теперь заявляет, что WADA попала под влияние и давление российского правительства. Что за бред? Более того, он сейчас придумывает истории о том, что его якобы "заказали", хотят убить… Но что ему еще остается делать, чтобы привлечь внимание СМИ и своих новых хозяев?" - отметил политик.

На его взгляд, "за определенную сумму он [Родченков] скажет и расскажет все что угодно, поэтому воспринимать его высказывания серьезно нет смысла". "Та же его статья в New York Times представляет собой не очень качественную попытку написать фантастическое произведение", - считает депутат.

"WADA и спортивные суды, увидев убедительные факты, оправдывают российских спортсменов: как помните, с наших первых 95 спортсменов обвинения в допинге были сняты. Система здравого смысла сработала, и сейчас уже нет подтверждений и доказательств того, что наши спортсмены употребляли запрещенные препараты", - подчеркнул парламентарий.

Дело Родченкова

Басманный суд еще 21 сентября удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Родченкова, обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания.

Ранее суд также наложил арест на земельный участок в Солнечногорском районе Подмосковья и жилой дом, принадлежащий дочери Родченкова Марине Балакиной. Защита настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. Следствие считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию, проведенному на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, а с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.