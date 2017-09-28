Информация об угрозе взрыва Живописного моста в Москве не подтвердилась

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимный звонок о "минировании" Живописного моста в Москве оказался ложным. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"Кинологи с собаками не обнаружили взрывных устройств на Живописном мосту", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что после звонка мост перекрывали для пешеходов, однако автомобильное движение оставалось открытым.
Живописный мост в Серебряном бору - вантовый мост через Москву-реку, расположен на западе столицы, часть проспекта Маршала Жукова.
В четверг также ложной оказалось сообщение об угрозе взрыва по одному из адресов вблизи здания ФСБ на Лубянской площади. Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы более 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.