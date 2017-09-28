Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в мошенничестве руководителей "Русальянсстроя"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста руководителям компании "Русальянсстрой" Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту, обвиняемым в крупном мошенничестве. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу защиты Эккерта и Бушманова", - сказала представитель суда.
В апелляционной жалобе защита просила о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 11 августа Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест обвиняемым до 16 ноября.
Расследование уголовного дела в отношении Бушманова и Эккерта завершено, фигуранты почти знакомились с его материалами, которых насчитывается более 140 томов. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особом крупном размере") и по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств"). По данным следствия, обвиняемые руководили строительством трех военных объектов в Арктике, но приостановили стройку, задержав при этом зарплату сотрудникам. Свою вину Эккерт и Бушманов опровергают, считая уголовное преследование незаконным.
"Русальянсстрой" был выбран субподрядчиком в 2014 году по итогам конкурса. В ноябре 2015 года Спецстрой России обвинил компанию в срыве строительства военных объектов в Арктике и расторгнул с ней договор в одностороннем порядке. По данным Спецстроя, получив максимально возможный аванс в размере 80% от стоимости работ и не отчитавшись за потраченные средства, компания работу не выполнила.