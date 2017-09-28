Движение поездов на юге серой ветки московского метро приостановлено

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на юге Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро приостановлено на участке от станции "Нагорная" до станции "Южная". Об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Telegram.
"Серпуховско-Тимирязевская линия. По техническим причинам приостановлено движение поездов от Нагорной до Южной. Просим по возможности пользоваться другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что два состава с пассажирами встали в тоннелях после отключения контактного рельса на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, пассажиров из одного из них эвакуировали.
"После отключения контактного рельса на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в тоннеле остались два состава с пассажирами. Один из них к настоящему времени эвакуирован", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел из-за отключения контактного рельса; полиция закрыла станции для того, чтобы избежать давки. "Станции "Серпуховская" и "Нагорная" закрыты полицией для того, чтобы избежать давки", - уточнил собеседник агентства.