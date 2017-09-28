Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лишь двое из 11 задержанных в Марбелье россиян обратились за помощью в консульство

Происшествия
28 сентября, 20:34 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Остальные девять человек отказались от консульской помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 28 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Лишь двое из 11 россиян, задержанных в испанской провинции Малага по подозрению в отмывании денег, обратились за помощью в консульство России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в посольстве РФ в Испании.

По его информации, "гражданская гвардия Испании подтвердила факт ареста 11 человек, двое из которых официально попросили" уведомить консульский отдела посольства России о произошедшем. "Остальные девять человек отказались от консульской помощи, что зафиксировано в ответе испанской стороны", - добавили в диппредставительстве.

В среду гражданская гвардия Испании сообщила, что ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. По информации правоохранительных органов, во время операции были задержаны 11 граждан России, проведены 18 обысков в провинции Малага. Среди задержанных - президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, который, по версии испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем - "одним из самых крупных преступников в мире".

Во время обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около 30 млн евро в Испании за последние годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение поездов на юге серой ветки московского метро приостановлено
2
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari
5
Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округа
6
ЕК готова к трехсторонним переговорам по газу
7
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама