Лишь двое из 11 задержанных в Марбелье россиян обратились за помощью в консульство

МАДРИД, 28 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Лишь двое из 11 россиян, задержанных в испанской провинции Малага по подозрению в отмывании денег, обратились за помощью в консульство России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в посольстве РФ в Испании.

По его информации, "гражданская гвардия Испании подтвердила факт ареста 11 человек, двое из которых официально попросили" уведомить консульский отдела посольства России о произошедшем. "Остальные девять человек отказались от консульской помощи, что зафиксировано в ответе испанской стороны", - добавили в диппредставительстве.

В среду гражданская гвардия Испании сообщила, что ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. По информации правоохранительных органов, во время операции были задержаны 11 граждан России, проведены 18 обысков в провинции Малага. Среди задержанных - президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, который, по версии испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем - "одним из самых крупных преступников в мире".

Во время обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около 30 млн евро в Испании за последние годы.