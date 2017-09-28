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В Мехико число жертв землетрясения 19 сентября превысило 200 человек

Происшествия
28 сентября, 20:40 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 28, сентября. /ТАСС

Всего по стране жертвами стихии стали 343 человека

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МЕХИКО, 28 сентября. /ТАСС/. Спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов зданий, обрушившихся в мексиканской столице при землетрясении 19 сентября. Как сообщил в четверг национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте, число жертв удара стихии в мегаполисе достигло 204 человек.

"Всего [по стране] 343 погибших: 204 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте в своем Twitter. Несколько сотен человек до сих пор остаются в больницах.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов страны потребуется более $2 млрд.

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