Угроза взрыва в клубе Главclub Green Concert не подтвердилась

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Взрывчатых веществ в здании клуба Главclub Green Concert не обнаружено, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"Кинологи проверили здание на ул. Орджоникидзе, д. 11. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в связи с анонимным звонком об угрозе взрыва из клуба, где в этот момент проходил концерт Thomas Mraz, были эвакуированы 2 тыс. человек.
Еще 100 человек были эвакуированы из СК "Олимпийский" по аналогичной причине. Также угроза взрыва была объявлена в строении, соседствующем с Московским домом композиторов в Брюсовом переулке.