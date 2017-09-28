Угроза взрыва в клубе Главclub Green Concert не подтвердилась

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Взрывчатых веществ в здании клуба Главclub Green Concert не обнаружено, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здание на ул. Орджоникидзе, д. 11. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с анонимным звонком об угрозе взрыва из клуба, где в этот момент проходил концерт Thomas Mraz, были эвакуированы 2 тыс. человек.

Еще 100 человек были эвакуированы из СК "Олимпийский" по аналогичной причине. Также угроза взрыва была объявлена в строении, соседствующем с Московским домом композиторов в Брюсовом переулке.