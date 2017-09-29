Lenta.ru сообщила о нападении на здание редакции

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Интернет-издание Lenta.ru в пятницу сообщило о нападении на здание редакции.
"Неизвестные ночью 29 сентября совершили нападение на здание в Москве на Варшавском шоссе, где расположена редакция Lenta.ru", - говорится в сообщении.
Как уточнило издание, неизвестные устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой. Другие подробности инцидента не приводятся.