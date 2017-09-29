Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко, подозреваемый в злоупотреблениями должностными полномочиями, задержан следователями СК России. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
"Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу о задержании Сидоренко сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Как отмечается в сообщении СК, следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Сидоренко меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сидоренко задержан в рамках уголовного дела о нецелевом расходовании средств, выявленном сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Еще в апреле 2016 года сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю. В частности, нарушения обнаружены при строительстве одного из объектов управления", - сказала она.
По собранным сотрудниками МВД России материалам ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.
"В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Сидоренко задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности", - сказала Волк.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сидоренко возглавил УМВД Камчатского края в январе 2011 года, до этого он с 2002 года занимал должность начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми, а также был исполняющим обязанности начальника криминальной милиции республики. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.