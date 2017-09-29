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СМИ: в Черкассах убит депутат горсовета

Происшествия
29 сентября, 8:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, сентября. /ТАСС

Михаила Бинусова расстреляли из автомата Калашникова, сообщает украинский портал "Про все"

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Депутат Черкасского городского совета Михаил Бинусов убит прошедшей ночью в городе. Об этом сообщил украинский портал "Про все".

"Его расстреляли из автомата Калашникова. Депутат погиб на месте. Случилось это около гаражей, расположенных в районе городского кладбища", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и СБУ.

Бинусов с 18 августа 2017 года возглавлял Черкасскую областную организацию партии Игоря Коломойского "Укроп". 22 сентября был назначен исполняющим обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета.

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