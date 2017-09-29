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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 21 регионе России

Происшествия
29 сентября, 8:55 дата обновления: 29 сентября, 9:15 UTC+3

Часть изъятого оружия контрабандно поставлялась с территории Украины

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФСБ пресекла деятельность группы подпольных оружейников, причастных к контрабанде оружия с Украины. Сотрудники ФСБ совместно с МВД России пресекли преступную деятельность групп и отдельных лиц, "причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения" в РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Всего сотрудники ведомства провели обыски в 21 регионе "от центральной части России до Урала". Обыски прошли "у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины".

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В результате была прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги. Во время обысков была изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства, включая 121 пистолет и револьвер, 38 карабинов и винтовок, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов и ручной пулемет Калашникова.

Сотрудники ФСБ обнаружили свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва, гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, а также основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел, проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательств противоправной деятельности задержанных, установлению их связей, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории РФ.

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