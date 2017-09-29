Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Похищенная в России картина Айвазовского "Море" снята с торгов аукционного дома в Швейцарии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"НЦБ Интерпола МВД России при участии Министерства культуры Российской Федерации установили местонахождение похищенного произведения искусства, представляющего особую ценность для культурного наследия РФ", - сказала Волк.

По ее словам, были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И. К. Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году. Оригинальное название картины - "Море".

"Произведение было похищено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная картина оценочной стоимостью более $1 млн была снята с аукционных торгов", - отметила представитель МВД.

В настоящее время ведется работа по возвращению картины в Россию.