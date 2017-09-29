Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии

Происшествия
29 сентября, 9:14 дата обновления: 29 сентября, 9:23 UTC+3

Сообщается, что произведение искусства оценочной стоимостью более $1 млн уже снято с торгов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Айвазовский

Иван Айвазовский

© ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Похищенная в России картина Айвазовского "Море" снята с торгов аукционного дома в Швейцарии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Смотрите также
Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского

Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописце

"НЦБ Интерпола МВД России при участии Министерства культуры Российской Федерации установили местонахождение похищенного произведения искусства, представляющего особую ценность для культурного наследия РФ", - сказала Волк.

По ее словам, были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И. К. Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году. Оригинальное название картины - "Море".

"Произведение было похищено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная картина оценочной стоимостью более $1 млн была снята с аукционных торгов", - отметила представитель МВД.

В настоящее время ведется работа по возвращению картины в Россию.

Смотрите также

СМИ: испанская полиция обнаружила три украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Пять украденных из музея в Ивановской области картин Левитана возвращены в экспозицию

Три картины известных художников, предположительно, похищены у коллекционера в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 21 регионе России
4
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии
7
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама