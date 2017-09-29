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ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Происшествия
29 сентября, 9:55 UTC+3

Задержанные собирали и передавали иностранным спецслужбам сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота

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© Федеральная служба безопасности Российской Федерации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФСБ сообщила о задержании двух граждан РФ, в том числе военнослужащего, по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым, - сообщили в ЦОС. - Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота".

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