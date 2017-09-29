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Справороссы намерены проконтролировать расследование нападения на редакцию Lenta.ru

Происшествия
29 сентября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Фракция "Справедливой России" в Госдуме требует жесткого наказания виновных, сообщил Михаил Емельянов

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме возмущена нападением на редакцию Lenta.ru в Москве и намерена взять расследование этого дела на свой контроль. Об этом заявил в пятницу журналистам замруководителя фракции справороссов Михаил Емельянов.

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"Мы возмущены ситуацией с "Лентой" (Lenta.ru - прим. ТАСС), намерены держать ситуацию на контроле средствами депутатского и парламентского контроля", - сказал политик.

"Мы требуем тщательного расследования и жесткого наказания виновных", - подчеркнул он.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, ночью 29 сентября неизвестные разбили стекла и разрисовали стены корпуса Даниловской мануфактуры нацистской символикой, где расположена редакция Lenta.ru.

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Емельянов, Михаил Васильевич
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