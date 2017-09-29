Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алексей Навальный задержан в Москве

Происшествия
29 сентября, 10:27 дата обновления: 29 сентября, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Как сообщили в МВД, оппозиционера задержали за призывы к участию в несанкционированных акциях

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях.

"Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, Навальный доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Навальному согласовали акции в девяти городах России, однако он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.

В ГУ МВД по Москве призвали граждан "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Навальный был задержан в подъезде своего дома, он собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.

Ранее в полиции Нижегородской области предупредили о незаконности мероприятия, которое планировал провести 29 сентября Навальный.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама