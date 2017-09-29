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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях.
"Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По словам собеседника агентства, Навальный доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Навальному согласовали акции в девяти городах России, однако он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.
В ГУ МВД по Москве призвали граждан "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".
Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Навальный был задержан в подъезде своего дома, он собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.
Ранее в полиции Нижегородской области предупредили о незаконности мероприятия, которое планировал провести 29 сентября Навальный.