СК ходатайствует об аресте начальника УМВД по Камчатскому краю

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте начальника Управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Следователи ходатайствуют об аресте Сидоренко и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение", - сообщила она.