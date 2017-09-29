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СК ходатайствует об аресте начальника УМВД по Камчатскому краю

Происшествия
29 сентября, 10:28 UTC+3

В ближайшее время Александру Сидоренко будет предъявлено обвинение

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте начальника Управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователи ходатайствуют об аресте Сидоренко и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение", - сообщила она.

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