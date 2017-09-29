Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФСБ России распространила видеозапись задержания в Крыму двух подозреваемых в шпионаже в пользу украинской разведки.
Как следует из видеозаписи, которая есть в распоряжении ТАСС, задержанный военнослужащий Дмитрий Долгополов признался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки минобороны Украины", - сказал он на допросе.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович, который проходит военную службу на территории Республики Крым.
"Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", - сообщили в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена").