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Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке

Происшествия
29 сентября, 10:39 UTC+3

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена"

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Дмитрий Долгополов

Дмитрий Долгополов

© ЦОС ФСБ России/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФСБ России распространила видеозапись задержания в Крыму двух подозреваемых в шпионаже в пользу украинской разведки.

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Как следует из видеозаписи, которая есть в распоряжении ТАСС, задержанный военнослужащий Дмитрий Долгополов признался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки минобороны Украины",  - сказал он на допросе.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович, который проходит военную службу на территории Республики Крым.

"Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена").

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