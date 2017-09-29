СМИ: число погибших из-за давки на железнодорожной станции в Индии выросло до 22

Гимнастка Чусовитина будет участвовать в выборах в комиссию спортсменов FIGСпорт 29 сентября, 15:05
S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Мадрид не будет вести диалог с главой Каталонии после референдума о независимостиМеждународная панорама 29 сентября, 14:42
Акции АФК "Система" упали на 2,3% на новости об обжаловании решения по иску "Роснефти"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:39
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Не менее 22 человек погибли пятницу в результате давки на железнодорожной станции в Мумбаи, пишет газета Times of India.
Ранее сообщалось о 15 погибших и десятках пострадавших.
Президент Индии Рам Натх Ковинд выразил соболезнования семьям погибших. "Я невероятно расстроен гибелью людей из-за давки в Мумбаи. Мои соболезнования семьям погибших. Я молюсь за пострадавших", - сообщается на странице главы государства в Twitter.
Anguished by the loss of lives in the stampede in Mumbai. Condolences to the bereaved families; prayers with injured — #PresidentKovind— President of India (@rashtrapatibhvn) 29 сентября 2017 г.
По информации газеты Hindustan Times, инцидент произошел во время утреннего часа пик на навесном мосту железнодорожной станции Elphinstone Road. Обрушение произошло из-за того, что на мосту скопилось слишком много людей, пытавшихся укрыться от дождя. На месте продолжают работать спасательные службы.