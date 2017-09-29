СМИ: число погибших из-за давки на железнодорожной станции в Индии выросло до 22

ТАСС/Reuters/Ruptly

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Не менее 22 человек погибли пятницу в результате давки на железнодорожной станции в Мумбаи, пишет газета Times of India.

Ранее сообщалось о 15 погибших и десятках пострадавших.

Президент Индии Рам Натх Ковинд выразил соболезнования семьям погибших. "Я невероятно расстроен гибелью людей из-за давки в Мумбаи. Мои соболезнования семьям погибших. Я молюсь за пострадавших", - сообщается на странице главы государства в Twitter.

Anguished by the loss of lives in the stampede in Mumbai. Condolences to the bereaved families; prayers with injured — #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) 29 сентября 2017 г.

По информации газеты Hindustan Times, инцидент произошел во время утреннего часа пик на навесном мосту железнодорожной станции Elphinstone Road. Обрушение произошло из-за того, что на мосту скопилось слишком много людей, пытавшихся укрыться от дождя. На месте продолжают работать спасательные службы.